اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب بتكلفة 2.2 مليار جنيه

قام المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور هيثم نوح ممثلاً عن تحالف شركتي روتس كومودوتيس وروزا جرينز، بتوقيع عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد، وذلك صباح اليوم بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وبعض من مسئولي الهيئة والشركة.

وأعلن المهندس يحيى زكي أن العقد يتضمن إنشاء محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال على الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول 500 متر ومساحة 267 ألف متر مربع، بتكاليف استثمارية تراكمية متوقعة 2,2 مليار جنيه، حيث يوفر المشروع فرص عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة نحو 400 فرصة عمل، مشيراً إلى أن عقد اليوم هو جزء من إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مضيفاً أن حجم التداول المتوقع بالمحطة سيتراوح من 1,5إلى 7,2 مليون طن سنوياً ، حيث جاهزية منطقة شرق بورسعيد المتكاملة لإقامة مناطق لوجستية عالمية والتي هي أحد المستهدفات لخطة الهيئة 2020/2025 لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن الشركة تقدمت للمشروع ضمن أربعة شركات محلية وأجنبية مع الأخذ في الاعتبار التنافسية في المشروع، وكانت الشركة هي الأفضل فنياً كجدوى اقتصادية وعمق للمشروع في شرق بورسعيد حيث تعد الشركة المنفذة للمشروع من كبرى الشركات الرائدة والعاملة في تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى اعتزاز المنطقة بأن يكون هذا المشروع مصرياً ضمن منافسة مع شركات أجنبية أخرى تقدمت للمشروع، وقد استقر تنفيذ المحطة للشركة نتيجة دراسات دقيقة ومتأنية من قبل فريق عمل المنطقة الاقتصادية، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة التي تكفل حق الطرفين “المنطقة والشركة” ومما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية وتحقيق رؤية 2030 في إقامة مناطق لوجستية بالموانئ وجعل المنطقة منصة عالمية للتصدير للأسواق الخارجية .

وأضاف زكي بأن المشروع هو خطوة هامة ضمن مشروعات شرق بورسعيد، كما أن الهيئة تسير بخطى ثابتة في تطوير الموانئ التابعة لتحويلها لموانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك تنفيذ رؤية الهيئة خلال الخمس سنوات 2020/2025 والتي تستهدف إقامة مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن أن تكون المنطقة منصة عالمية للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة إفريقيا ومن ثم تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم نوح عن تقديره وامتنانه لفريق عمل المنطقة الاقتصادية لخروج عقد اليوم بالشكل اللائق للمنطقة وللمجموعة مما يحقق النتائج المثمرة لصالح الطرفين، مشيراً إلى أن العقد أخذ وقتاً طويلاً في المفاوضات للحفاظ على حقوق جميع الأطراف حتى وصلنا لنتيجة اليوم بتوقيع العقد لإنشاء المحطة، لاستكمال باقي الإجراءات الأخرى بعده وتنفيذ المشروع فور الانتهاء من جميع هذه الإجراءات لتكون هي أكبر محطة صب جاف متخصصة ومنطقة لوجستية في شرق بورسعيد والشرق الأوسط.