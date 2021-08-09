المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد إلى 10800 نقطة وسهم CIB يقفز 1.43%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57%، ليتداول عند مستوى 10800 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.43%، وأغلق عند مستوى 58.73 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.82% و 0.62% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.795.173 مليار جنيه على 198 شركة من خلال 59.297 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 101 شركة مقابل ارتفاع 65 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 8.495 مليون جنيه، منها 7.157 مليون جنيه للأفراد، و1.337 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6.268 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 10.057 مليون جنيه، مقابل 3.788 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.763 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 115.821 مليون جنيه، مقابل 101.057 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 89.54% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 5.51% والعرب على4.95% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.07% من تعاملات اليوم مقابل 79.92% من نصيب الأفراد.