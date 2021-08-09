مال وأعمال

يلين تحث الكونجرس مجددا على رفع سقف الدين الأمريكي

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_ شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين على دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين الأمريكي من خلال تحرك يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس مع قرب نفاد قدرة الحكومة الاتحادية على الاقتراض.

وقالت إن مثل هذا التحرك لن يرفع الإنفاق الحكومي ولن يمهد السبيل لإنفاق مستقبلي مضيفة في بيان “يسمح ببساطة بسداد الخزانة نفقات أُقرت مسبقا. ويصيب عدم الوفاء بهذه الالتزامات الاقتصاد الأمريكي ومعيشة جميع الأمريكيين بضرر لا يمكن إصلاحه”.

من المتوقع أن تستنفد الولايات المتحدة سلطتها الخاصة بالاقتراض في أكتوبر. وربما يؤدي الإخفاق في الموافقة على رفع السقف القانوني للدين، الذي يبلغ الآن 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق حكومي اتحادي آخر أو تخلف عن سداد الديون.

أشارت يلين، التي حثت في وقت سابق على اتخاذ إجراء في خطاب بتاريخ 23 يوليو وجهته إلى أعضاء الكونجرس، إلى أن غالبية الديون المستحقة تراكمت قبل تولي إدارة بايدن السلطة. وقالت إن على الكونجرس التصرف كما فعل في الماضي واصفة ذلك “بالمسؤولية المشتركة”.

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأسبوع الماضي إن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على المجلس بفارق ضئيل، يجب أن يتصرفوا بأنفسهم لمعالجة هذه القضية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة بالفعل عن تدابير مثل تعليق الاستثمارات في صناديق المزايا الصحية للموظفين للحفاظ على سلطة الاقتراض الحكومية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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