بيونتيك ترفع توقعاتها لمبيعات لقاح كورونا هذا العام إلى 18.7 مليار دولار

بلومبرج _ رفعت شركة بيونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية توقعاتها لمبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا هذا العام إلى 15.9 مليار يورو (18.7 مليار دولار) وقالت إنها تدفع بخطط لاختبار تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (ماسينجر آر.إن.إيه) الخاصة بها في علاج السرطان.

وذكرت “بلومبرج” أن بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر وقعتا عقودا لتوفير 2.2 مليار جرعة من اللقاح الذي يتطلب التطعيم به جرعتين هذا العام وأكثر من مليار جرعة في 2022 وما بعده حسبما ذكرت بيونتك التي تتخذ من ماينز في ألمانيا مقرا لها اليوم.

كانت بيونتيك قد توقعت سابقا إيرادات تبلغ 12.4 مليار يورو في 2021 من منتجها الوحيد الذي يتم تسويقه. يشار إلى أن لقاح كورونا في طريقه ليكون أحد أفضل الأدوية مبيعا على الإطلاق، حيث قالت شركة فايزر الشهر الماضي إنه قد يحقق مبيعات تبلغ 33.5 مليار دولار هذا العام.

ويتم تقسيم هذه الأموال بين الشريكين وتحصل بيونتيك أيضا على بعض الإيرادات من المبيعات المباشرة. وقد منحت هذه الأرباح شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية أموالا وفيرة تكفي للمضى قدما فى استكمال بقية الخط التجريبي فضلا عن زيادة الضغط للتوصل إلى محرك آخر للنمو المستدام.