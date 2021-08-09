هواوي تطور من تجربة المكتب الذكي بإطلاقها لمجموعة الأجهزة الفائقة للحجز المسبق

إسلام فضل _ أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، عن بدء حملة الحجز المسبق لمجموعتها أجهزتها الفائقة الجديدة كليًا، والتي تشمل أجهزة الحاسب المحمول ذو الهيكل المعدني HUAWEI MateBook D15.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الأجهزة ستتوفر في مصر، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين بدءًا من 9 أغسطس 2021.

وذكرت أنه عادة ما يكون التبديل من جهاز إلى آخر عملية غير سلسة، وهو ما حرصت هواوي على معالجته من خلال تصميم تجربة الأجهزة الفائقة الجديدة كليًا، والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة.

كما توفر تجربة المكتب الذكي من هواوي شكلاً من أشكال الاتصال البيني والتكنولوجيا الموزعة للمستخدمين، حيث تجمع هذه التجربة بين الأجهزة المستقلة السابقة في جهاز فائق افتراضي واحد، بإمكانية نقل كل خدمة ووظيفة بسهولة بين الأجهزة من خلال نظام موحد، حيث يكون النشر المرن ممكنًا ويمكن أن يساعد التكامل العميق للأجهزة والبرامج في الاستفادة من القوة والإمكانيات الحقيقية لكل جهاز.

ومن جانبه قال بيك بين، نائب رئيس هواوي مصر، إن هواوي تبدأ الآن مرحلة جديدة في تاريخها، حيث تقدم الآن تجربة غير مسبوقة من الأجهزة المترابطة والتي تعمل من خلال نظام التشغيل الجديد HarmonyOS.

وأشار إلي أن مجموعة “الأجهزة الفائقة” الجديدة من هواوي تعكس حرصنا الدائم على توفير سُبل الابتكار وتعزيز أجهزتها بكافة الحلول التكنولوجية المتطورة إيمانًا من الشركة بدورها في صياغة معايير جديدة لسوق الأجهزة الالكترونية بما تمتلكه من خبرات وتقنيات متطورة تساهم في تلبية كافة احتياجات المستهلكين في السوق المصري.”