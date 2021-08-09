فيفو مصر تطلق هاتف الفئة المتوسطة Y53s

إسلام فضل _ أطلقت شركة Vivo مصر، أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة Y53S في السوق المصري.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الطرح بمميزات تكنولوجية مبتكرة، بهدف توفير تجربة متميزة لجميع المستخدمين. ويأتي الإصدار الجديد تأكيداً على استراتيجية الشركة التي تهدف إلى العودة بقوة إلى السوق المصري من خلال هواتف ذكية تلبي احتياجات ومتطلبات جميع العملاء.

يتمتع هاتف Y53s بالعديد من الإمكانيات المتطورة لضمان تقديم تجربة استخدام سلسة وسريعة. وفي هذا الإطار، يتميز الهاتف الذكي بسعة تخزين 128 جيجابايت، إلى جانب إمكانية استيعاب ثلاث بطاقات ذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Y53sببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما تستهدف شركة vivo تعزيز تواجدها في السوق المصري عن طريق تقديم أفضل المعايير العالمية والامكانات المتطورة في هواتفها الذكية.

وكان أليكس جان الرئيس التنفيذي في شركة فيفو مصر للهواتف الذكية، قال في منتصف يونيو الماضي إن الشركة تخطط لضخ 30 مليون دولار ” ما يعادل 470 مليون جنيه” استثمارات خلال العامين القادمين فى مصر.

وأضاف جان، خلال مؤتمر صحفي ، أن الشركة نجحت في تعظيم مبيعاتها لتصل إلى 111.7 مليون وحدة في عام 2020، لتحتل المركز الخامس عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2021″.