توقيع بروتوكول تعاون في مجال المعامل المركزية وتحليل مياه الشرب والصرف الصحى

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شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى مجال المعامل المركزية، وتحليل مياه الشرب والصرف الصحى، وقام بالتوقيع كل من الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز يتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، سواء المشروعات التي تباشرها جهات حكومية أو المشروعات التي تمنحها الدولة حق امتياز العمل في هذا المجال.
وأضاف اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الهيئة بموجب هذا البروتوكول، تتولى أخذ العينات من الأماكن المحددة بالخرائط المُرسلة من جهاز تنظيم المياه والصرف، طبقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بجودة مياه الشرب، وفي الأوقات التي تخدم مصلحة العمل، وإجراء جميع التحاليل المطلوبة للعينات في شتى أشكالها داخل المعامل المركزية بالهيئة، وتقديم تقرير عن نتائج تحاليل العينات طبقا للبرنامج الزمنى المُتفق عليه.
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