حديد عز تحقق 2.4 مليار جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة حديد عز من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحقق صافي ربح مجمع بعد خصم الضريبة بقيمة 2.397.254 مليار جنيه، مقابل 2.771.579 مليار جنيه خسائر بالنصف المقارن العام الماضي.

وقفزت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 30.417.194 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 17.825.985 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 24.026.952 مليار جنيه مقابل 17.748.262 مليار جنيه بالنصف المماثل العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6.380.241 مليار جنيه، مقابل 77.723 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 156.235 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 467.545 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وقفزت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 4.786.361 مليار جنيه مقابل 3.346.302 مليار جنيه بالفترة المقارنة.