جامعة هيرتفوردشاير والعاصمة الإدارية تتفقان على توفير برامج تدريبية وفرص عمل للطلاب

وقعت جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر بهدف بناء شراكة مستدامة في مجالات التعليم والبحث العلمي وفرص تدريب وتوظيف لطلاب الجامعة.

ووفق بيان الجامعة، تم توقيع المذكرة بحضور كل من اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء محمد عبد اللطيف، المدير العام للشركة، وفينسنت إيمري، رئيس فرع الجامعة بمصر، ومعتز غانم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جلوبال الجامعية.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل مجهودات جامعة هيرتفوردشاير البريطانية التي تحرص دائماً على التعاون مع عدد من شركاء النجاح المتميزين، مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التي تبذل جهود كبيرة لتنمية العاصمة وضمان مستوى متميز من الخدمات على أرض العاصمة.

وتقتصر المذكرة بين الطرفين على عدة نقاط من شأنها أن تساعد طلاب جامعة هيرتفوردشاير على مواكبة تطورات سوق العمل عن طريق برامج التدريب التي ستوفرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطلاب الجامعة، وفرص العمل للطلاب المتميزين.

وبناء على نيتها لاستخدام أفكار الشباب في تطوير العاصمة الجديدة، ستقوم الشركة بتطبيق أفكار مشاريع تخرج الطلاب المتفوقين من الجامعة في شوارع وميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن الناحية الأخرى، ستتيح الجامعة الفرصة لمهندسي وعاملي شركة العاصمة الإدارية لاستخدام المعامل المتميزة التي توفرها الجامعة لطلابها.

على هامش توقيع المذكرة، أعرب فينسنت إيمري، رئيس جامعة هبرتفوردشاير بمصر عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة كبيرة وعملاقة مثل العاصمة للتنمية مما يساعد الجامعة على تحقيق هدفها من التنمية المجتمعية والتي تساهم بشكل كبير في تطوير إمكانيات الجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة في مصر.

وأضاف رئيس الجامعة: “هذه لحظة فارقة لنا، كفرع لجامعة دولية مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ان عندنا عدة ثوابت معنوية في العمل على تنمية وتطوير المجتمعات العاملين فيها، فإن تعاوننا مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يأتي في ظل شراكة قوية وفعالة، تضمن شراكات متعددة المستوى بيننا وبين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث نعمل معاً لدعم رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق مدن ذكية وتنمية مستدامة.”

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد اللطيف على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث ستوفر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فرص عمل وتدريب لطلاب الجامعة التي ستسمح للشباب أن يشاركوا فعالة في العمل على تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار اللواء عبد اللطيف إلى أن هذه الشراكة ستسمح لطلاب جامعة هيرتفوردشاير الأفكار المبتكرة والدعم للمشروعات الهندسية للشركة، في جميع المجالات العلمية، مما يؤكد حرص الشركة على توفير بيئة عمل تتيح للطلاب لتطبيق أفكارهم.

وأوضح البيان أن هذه المذكرة تعد واحدة من عدة مذكرات تفاهم تبرمها جامعة هارتفوردشاير مع شركاءها في كافة المجالات والقطاعات لضمان تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوي لطلبة الجامعة، حيث وقعت الجامعة مؤخراً مذكرة أخرى مع شركة سيديكو للأدوية، من أجل بناء شراكة مستدامة بين مؤسسة جلوبال الجامعية التي تستضيف جامعة هارتفوردشاير في مصر وشركة سيديكو، عن طريق ضمان فرص تدريب لطلاب والعاملين بالقطاع الصحي، ومساعدة الباحثين في المجال، وبناء الخبرات للطلاب والعاملين.

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة جلوبال الجامعية بقرار جمهوري عام 2019 لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.