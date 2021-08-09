قطاع الأعمال العام: انتهاء فحص الحصة العينية في زيادة رأسمال شركة غزل المحلة خلال أسبوع

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب انتهاء اللجنة المشكلة لأعمال الفحص المالي الخاص بتقييم الحصة العينية للمساهمة في زيادة رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم والتأكد من صحة التقييم ومعاينة الموقع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي من عملها خلال أسبوع واحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير نادي غزل المحلة وزيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم بحوالي 200 مليون جنيه تشمل حصة عينية بقيمة حق الانتفاع لمدة 20 عاما لاستاد كرة القدم وملحقاته وملاعب التدريب، بالإضافة إلى طرح عام وخاص من خلال بورصة الأوراق المالية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم في الأول من أغسطس الجاري تقديم ملف متكامل لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار يتضمن تقييم حقوق الانتفاع الخاصة بالاستاد وملحقاته وملاعب التدريب، والمعد بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري المصري، وكذلك الأوراق الخاصة بسند ملكية شركة غزل المحلة لهذه المنشآت، ليتولى قطاع الأداء الاقتصادي إجراء الفحص المالي والتأكد من صحة التقييم.

وتوجهت الوزارة بالشكر لهيئة الاستثمار على سرعة تشكيل لجنة الفحص المالي لتقييم الحصة العينية ومعاينة الموقع.

وأشار البيان إلى أنه تم التعاقد مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتاب لتقوم بدور المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب لطرح جزء من زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم ببورصة الأوراق المالية.