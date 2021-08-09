رزق الإماراتية تستهدف 10-30% من السوق المصرية خلال 2022

إسلام فضل _ أطلقت شركة رزق العاملة في تقديم الخدمات الذكية في العالم العربي والشرق الأوسط، تطبيقها الذكي (Rizek) في مصر.

وقال عبد الله أبو شيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Rizek الإماراتية، إن الشركة تمكنت خلال شهر مايو الماضي من جمع 10 ملايين دولار من خلال جولة تمويل، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في السوق المصرية خلال الفترات المقبلة بنسب تتراوح ما بين 60-70%.

وأضاف أبو شيخ في تصريحات لنشرة “دوت الخليج”، أن الشركة تستهدف خلال الربع الأخير من العام الجاري جولة تمويلية جديدة بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار، موضحًا أنه سيتم تحديد حجم الجولة وفقًا للتوسعات المطلوبة والمؤشرات المالية للشركة.

خطة لإطلاق التطبيق في نيجيريا وكينيا وباكستان

وكشف أن الشركة تستهدف الدخول في أسوق جديدة بقارة إفريقيا مثل نيجيريا وكينا، وتستهدف الشركة أيضًا إطلاق تطبيقها الذكي (Rizek) في دولة باكستان، مضيفًا أن الشركة تركز في البداية على الدول التي لديها كثافة سكانية كبيرة.

وذكر أنه من ضمن أهداف الشركة خلال عام 2022 الاستحواذ على 10 إلى 30% من السوق المصرية، وذلك عبر طرح المزيد من الخدمات علي نطبيق (Rizek)، مؤكدًا أن مصر لا يوجد بها منافس صريح.

وأشار أبو شيخ إلى أنه تم تقديم خدمة “الصحة” بمصر لتتواكب مع الوضح الحالي في ظل ظروف جائحة كورونا وتقديم خدمات تحليل الدم و الـ PCR، وكذا خدمة “التجميل”، مضيفًا أنه تم التعاقد حتى الآن مع 8 معامل في مصر أبرزها المختبر والبرج وسبيد، ونستهدف الوصول بخدمتنا بنهاية العام الجاري إلى 8 خدمات جديدة، مؤكدًا أن الشركة تدرس إطلاق خدمات في السوق المصرية لم يتم تقديمها في الإمارات، سيتم التوسع في الخدمات على التوالي لتقديم جميع ما يهم ويحتاجه المواطن المصري.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف حاليًا إطلاق منتج التعليم والصيانة بمصر بعد الصحة والتجميل، موضحًا أن أبرز التحديات التي تواجه شركة Rizek الإماراتية في مصر إقناع المواطنين أن تلك المنصة ستقدم العديد من الخدمات في كيان واحد.

وقال إن دخول الشركة للسوق المصرية يأتي في ظل موقعها الاستراتيجي المميز، وكذلك لكونها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن التطور الكبير الذي تشهده مصر على المستوى الاقتصادي، ما جعل الشركة متعطشة للتواجد بها.

وأوضح أن التطبيق سيقدم خدماته على مستوى محافظات القاهرة والجيزة ومطروح خلال هذا الربع، ثم يتوسع في محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال الربع الأخير من 2021، ومن ثمَّ التوسع في تقديم خدماته على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومقدمي الخدمات المنزلية، نوه بأن الشركة تضع حاليًا المعايير التي من خلالها يتم اختيار مقدمي الخدمات المتواجدين على التطبيق، من أجل توفير الخدمات بأعلى جودة، كما أن التطبيق سيتولى حل أي مشكلة قد تواجه المستخدمين مع الخدمات.

وأشار إلى أن الشركة قررت الاستثمار في مصر عبر إطلاق تطبيقها الذكي RIZEK، خاصة في ظل توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي عن طريق رقمنة الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات ونقل الأعمال لتكون عبر الإنترنت وشبكات التواصل، بما يساعد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعدما فرضت أزمة كورونا التوسع في برامج التحول الرقمي.