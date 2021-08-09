ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تتراجع لأقل مستوى في 3 أشهر

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_ أظهر مسح يوم الاثنين تراجع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأقل مستوى في ثلاثة أشهر في أغسطس نتيجة تراجع حاد للتوقعات بفعل مخاوف من إجراءات عزل جديدة في فصل الخريف وما بعده.
ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 22.2 نقطة في أغسطس من 29.8 في يوليو . وأشار استطلاع لرويترز لقراءة عند 29.0 في الشهر الجاري.
ومُني مؤشر فرعي للتوقعات بثالث هبوط على التوالي ونزل لأقل مستوى منذ مايو 2020. وارتفع مؤشر للأوضاع الحالية للشهر السادس على التوالي مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر.
وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس .
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