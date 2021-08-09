سي آي كابيتال تحقق 977.8 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 977.838 مليون جنيه مقابل 205.382 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.984.139 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.031.816 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 943.111 مليون جنيه، مقابل 760.753 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح الشركة إلى 161.441 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 170.995 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 240.830 مليون جنيه مقابل 194.567 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.145 جنيه مقابل 0.154 جنيه بالنصف الأول العام الماضي.