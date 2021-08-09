7.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج خلال يوليو الماضى عن مشمول 11 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن الشهادات بلغت 2 مليار و161 مليونًا و947 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 5 مليارات و509 ملايين و816 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و177 شهادة بيان جمركى خلال شهر يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» ، تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين و908 آلاف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ 560 بيانًا جمركيًا بإجمالى 4 ملايين جنيه و52 ألف جنيه خلال نفس الفترة .

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي ، بلغت ٧ مليارات و683 مليونًا و724 ألف جنيه.