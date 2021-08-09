مستشفى النزهة الدولي تحقق 41% نموا بالأرباح لتصل إلى 29.5 مليون جنيه النصف الأول

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رنا ممدوح _ حققت مستشفي النزهة الدولي ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 29.476 مليون جنيه مقابل 20.971 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.
وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 33% لتصل إلى 116.341 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 87.319 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 39.856 مليون جنيه مقابل 27.465 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.25 جنيه مقابل 0.18 جنيه بالنصف الأول العام الماضي.
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