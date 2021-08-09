المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يصعد 0.14% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في مستهل تعاملات اليوم إلى مستوى 10753 نقطة، محققا ارتفاعا بنسبة 0.14%.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.17% و 0.14% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 104.479 مليون جنيه على 131 شركة من خلال 3.673 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 41 شركة مقابل تراجع 25 بينما لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.556 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 14.298 مليون جنيه، مقابل 12.741 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.322 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.473 مليون جنيه، مقابل 151.455 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.879 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 3.674 مليون جنيه، مقابل 794.989 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 33.28 36.51 9.71 سماد مصر – ايجيفرت 13.53 14.82 9.53 تنمية للاستثمار العقاري 4.12 4.5 9.22 العربية للصناعات الهندسية 4.42 4.68 5.88 التعمير والاستشارات الهندسية 49.34 52.14 5.67

الأسهم الأكثر انخفاضا