حازم بركات: مدينة نصر للإسكان ضخت 486 مليون جنيه استثمارات جديدة بمشروعيها الرئيسيين

رنا ممدوح _ قال حازم بركات رئيس مجلس الإدارة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن النتائج المالية للربع الثاني من العام المالي 2021 جاء مدعومة ببرنامج مكثف لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء بمشروعات الشركة بتاج سيتي وسراي.

وأعلن بركات في بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، أن الشركة ضخت حوالي 486 مليون جنيه استثمارات جديدة بمشروعيها الرئيسيين خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكان الشركة قد أعلنت أمس عن النتائج المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2021، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 955 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح المجمع 229 مليون جنيه بهامش صافي الربح 24%.

وعلى صعيد النتائج المستقلة، بلغت إيرادات المبيعات خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 891 مليون جنيه وبلغ صافي الربح 234 مليون جنيه، بنسبة هامش صافي الربح 26%.

ووفقا لبيان الشركة اليوم، أدي عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في النصف الأول من عام 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

ولفتت إلى أنه من الطبيعي أن مثل هذه الصفقات لا تتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسي للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادات والأرباح بصورة منتظمة.

وأعلنت، أنه على صعيد النتائج المالية المستقلة للربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، فقد حققت معدلات نمو متميزة في الإيرادات ومجمل الربح وصافي الأرباح بعد الضرائب 50 % و 23% و 16% على التوال].

واستمرت الشركة في تنفيذ برنامج تسليم الوحدات المباعة لعملاءها بمشروعات تاج سيتي وسراي ونصر جاردنز، حيث بلغت الواحدات المسلمة في النصف الأول من عام 2021 عدد 352 وحدة مقارنة بعدد 85 وحدة مسلمة في النصف الأول من عام 2020 بمعدل نمو أكثر من 4 أضعاف.

وبلغت تكاليف الأعمال الإنشائية حوالي 1.1825 مليار جنيه خلال النصصف الأول من عام 2021 مما يعكس البرنامج القوي لتنفيذ المرافق والإنشاءات لاستكمال برنامج تسليم حوالي 4000 وحدة سكنية للعملاء بمشروعي تاج سيتي وسراي في 2021-2022.

ورصدت الشركة تحقيق تعاقدات وحجوزات بمشروع تاج سيتي بالتجمعات السكنية تاج جاردنز وبلوك 20 وزون تي وشاليا وكذلك التجمع السكني الجديد إليكت، بحوالي 653 مليون جنيه في النصف الأول من العام مقابل 589 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وحقق مشروع سراي تعاقدات وحجوزات بحوالي 1.402 مليار جنيه.