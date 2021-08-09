مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 1% خلال يوليو

شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للاحصاء اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي

.وكان الرقم أدنى من النمو بنسبة 1.1 بالمائة على أساس سنوي المسجلة في يونيو الماضي.وكان تباطؤ النمو مدفوعا جزئيا بانخفاض أسعار المواد الغذائية التي تراجعت بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وعلى وجه الخصوص، انخفض سعر لحم الخنزير، وهو لحم أساسي في الصين، بنسبة 43.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو.وظل الطلب والعرض في السوق مستقرين خلال الشهر الماضي وسط إجراءات حكومية للحفاظ على استقرار الأسعار، حسبما قالت دونغ لي جيوان الاحصائية من الهيئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وفق الهيئة.وحددت الصين هدفها للتضخم الاستهلاكي عند 3 في المائة تقريبا لعام 2021 حسب تقرير عمل الحكومة لهذا العام