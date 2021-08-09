تحالف السويدي للكابلات وإيجيتك يوقع عقد بقيمة 192 مليون جنيه لصالح المصرية لنقل الكهرباء

رنا ممدوح _ وقع تحالف مكون من شركة السويدي للكابلات وإيجيتك للكابلات المملوكين لشركة السويدي إليكتريك عقد بتاريخ الأمس بقيمة 192 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يتضمن قيام التحالف بتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك. ف لربط محطة شمال القاهرة بمحطة محولات بهتيم بنظام تسليم المفتاح بطول 5 كم. وبحسب البيان، سيتم تنفيذ المشروع خلال فترة 7 شهرا بنظام تسليم المفتاح.

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