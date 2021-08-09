العز الدخيلة للصلب تحقق أرباح مجمعة بأكثر من 2 مليار جنيه خلال النصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة العز الدخلية للصلب – الإسكندرية، من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.060.095 مليار جنيه، مقابل 2.297.285 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وقفزت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 26.512.005 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 15.233.443 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 20.703.882 مليار جنيه مقابل 15.283.418 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وحققت الشركة مجمل ربح خلال النصف الأول بقيمة 8.808.123 مليار جنيه مقابل 49.975 مليون جنيه مجمل خسائر بالنصف المقارن العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.597.923 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 672.754 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وقفزت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 19.751.015 مليار جنيه مقابل 14.006.991 مليار جنيه بالفترة المقارنة.