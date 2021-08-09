مال وأعمال

السعودية تشترط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر خارج المملكة

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وكالات – أعلنت السعودية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

واستثنى القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين تُغطي مخاطر كورونا خارج السعودية.

كما يستثني القرار من أصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح، والمتعافون من كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة حتى هذه المرحلة هي أربعة لقاحات فقط وهم Moderna و Pfizer/Biontech و Johnson and Johnson و Astrazeneca.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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