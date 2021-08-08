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المغرب يسجل 80 وفاة و8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الأحد، تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 10609 إصابات يوم السبت.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 80 وفاة جديدة نزولا من 92 أمس.

وصل إجمالي الوفيات إلى 10335 وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 696282 حالة.

وكانت الوزارة قالت في بيان أمس السبت إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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