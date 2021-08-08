رزق الإماراتية تطلق تطبيقها الإلكتروني في السوق المصرية وتكشف عن خطتها التوسعية

إسلام فضل – كشف عبد الله أبو شيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Rizek الإماراتية، عن إطلاق تطبيق الشركة الإلكتروني في مصر؛ للربط بين مقدمي الخدمات المختلفة وبين المستهلك النهائي.

وقال أبو شيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة ، اليوم الأحد، للإعلان عن إطلاق التطبيق، إن دخول السوق المصرية يأتي في ظل موقعها الاستراتيجي المميز، وكذلك لكونها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن التطور الكبير الذي تشهده مصر على المستوى الاقتصادي، ما جعل الشركة متعطشة للتواجد بها.

وأكد أن السوق المصرية تحدٍ صعب كما أن كثيرا من الشركات التي دخلت إليها فشلت، لذا فإن الشركة عازمة على الدخول إليها بفكر جديد وإضافة قوية للسوق، وكيفية تفعيل اقتصاد الخدمات.

وأشار إلى أن شركة رزق تراهن على السوق المصرية كنقطة توسع لجميع الدول الإفريقية القريبة من التكوين الاقتصادي لمصر، معربا عن أمله في تحقيق النجاحات التي نالتها الشركة في السوق الإماراتية، حيث استطاعت الوصول لتقديم 100 ألف خدمة لمئات الآلاف من المستهلكين خلال عام ونصف من إطلاقها للتطبيق بها.

وذكر أبو شيخ أن الشركة تستهدف إجراء جولة تمويلية جديدة بعد 3 أشهر لتمويل التوسعات التي يتم تنفيذها في الدول، مشيرا إلى أن تطبيق رزق كان قد نجح خلال شهر مايو الماضي في جمع 10 ملايين دولار في جولة تمويل سلسلة (أ).

ومن جانبها، قالت منار الأمين، الرئيس التنفيذي لـ Rizek مصر، إن السوق المصرية من الأسواق الكبيرة التي تتمتع بكثافة سكانية عالية، لذا كان التفكير في التواجد بها، لتوفير منصة تجمع جميع الخدمات وتقديمها للمستهلك المصري بأعلى جودة واقل مجهود.

وأوضحت أن بداية التطبيق ستكون بتقديم خدمة “الصحة” لتتواكب مع الوضح الحالي في ظل ظروف جائحة كورونا وتقديم خدمات “تحليل الدم و الـ PCR “، وكذلك خدمة «التجميل»، منوهة بأنه سيتم التوسع في الخدمات على التوالي لتقديم جميع ما يهم ويحتاجه المواطن المصري.

وذكرت الأمين أن التطبيق سيقدم خدماته على مستوى محافظات القاهرة والجيزة ومطروح خلال هذا الربع، ثم يتوسع في محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال الربع الأخير من 2021، ومن ثمَّ التوسع في تقديم خدماته على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومقدمي الخدمات المنزلية، نوهت بأن الشركة تضع حاليا المعايير التي من خلالها يتم اختيار مقدمي الخدمات المتواجدين على التطبيق، من أجل توفير الخدمات بأعلى جودة، كما ان التطبيق سيولى حل أي مشكلة قد تواجه المستخدمين مع الخدمات.