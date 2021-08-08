السيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لأصول هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى

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دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية.
واستعرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين امتدادا إلى مرسى مطروح، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى.
كما عرض الوزير جهود الوزارة للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل المقرر تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق “طفرة كبيرة” في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.
كما استعرض الفريق كامل الوزير المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتي وادي النيل، ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة.
كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقا لأحدث النظم العالمية بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، خاصةً في منطقة الصعيد بخط الأقصر/ السد العالي.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذا في الاعتبار أن قطاع النقل بجميع مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصرا حيويا في الحياة اليومية للمواطنين.
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