السيسي يوجه باستكمال دراسات التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيا تحلية المياه

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة “آي بيكون”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث تناول جميع التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء؛ سعيا للاستفادة منها في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من جميع الجوانب، أخذا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر، والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع أيضًا خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس، لا سيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.