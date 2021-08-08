ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.3 مليون طن بزيادة 750 ألفا منذ بداية 2021

دوت الخليج – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن منذ بداية 2021.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 4 أغسطس 2021.

وأكدت الوزارة أن الصادرات بلغت 4 ملايين و330 ألفا و992 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، والبطاطس، والبصل، وفراولة، ورمان، وبطاطا، وفاصوليا، وبنجر، وجوافة، والفلفل، ومانجو، وثوم، وعنب، وخوخ، وبطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و791 ألفا 893 طن، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا 119 طنا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتابع: بينما تم تصدير 451 ألفا و896 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 176 ألفا و610 أطنان، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفا و27 طنا، فيما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 29 ألفا و461 طن.

كما أشار إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا احتلت المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و930 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و157 طنا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و370 طنا.

وقال وزير الزراعة إن الجوافة حصلت على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و996 طنا، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و332 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و286 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر بإجمالي 6 آلاف و367 طنا، وحصلت المانجو على المركز الخامس عشر بإجمالي 4477 طن.