مصر للطيران تسير 7 رحلات مباشرة بين موسكو ومدينتي شرم الشيخ والغردقة أسبوعيا

دوت الخليج – أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من غد الاثنين، على أن تصل أولى رحلات الشركة من موسكو إلى مطار الغردقة في التاسعة صباح غد.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن ذلك ياتي في إطار المجهودات المستمرة التي تضطلع بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف مايقرب من 6 سنوات.

ووفق البيان، فمن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الإيرباص A330-300، والذي يسع لعدد 301 مقعد.

كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تسير حاليًا رحلة يومية منتظمة بين القاهرة وموسكو.