كونتكت للتطوير تبيع المرحلة الأولى بمشروع كوان إيكونيك بقيمة 620 مليون جنيه

دوت الخليج – انتهت شركة كونتكت للتطوير من مبيعات المرحلة الأولى لمشروعها كوان إيكونيك تاور بقيمة تعاقدية 620 مليون جنيه، وفق الدكتور أحمد فكري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف فكري، في بيان، أن مساحات الوحدات بالمشروع تبدأ من 35 إلى 900 متر متعدد الأنشطة “تجاري- إداري- طبي”، لافتا إلى أن مساحة المشروع 10531 متر مربع، ويتكون من 25 دورا بارتفاع 100 متر.

وأكد فكري أن استثمارات المشروع تبلغ 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البرج ينقسم إلى Podium يتكون من دور أرضي وطابقين متكررين جميعها محلات تجارية، بالإضافة إلى 3 طوابق من المحلات التجارية داخل البرج.