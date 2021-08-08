مدينة نصر للإسكان توافق على الاكتتاب بقيمة 14 مليون جنيه في زيادة رأسمال النصر للأعمال المدنية

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة اليوم على الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التابعة النصر للأعمال المدنية.

وحدد مجلس الإدارة وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم قيمة الاكتتاب 14 مليون جنيه.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، تراجعا في صافي الربح المجمع بعد الضريبة ( نصيب حقوق الملكية للشركة الأم) بنسبة 53% ليصل إلى 228.606 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 481.944 مليون جنيه بالنصف المقارن بعام 2020.

وتراجعت الإيرادات ، بنسبة 27% لتصل إلى 954.597 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.314.288 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، انخفض صافي الربح بعد الضريبة إلى 233.707 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 473.853 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 18% لتصل إلى 890.535 مليون جنيه مقابل 1.090.521 مليار جنيه بالفترة المقارنة.