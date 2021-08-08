مدينة نصر للإسكان تحقق 228.6 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، تراجعا في صافي الربح المجمع بعد الضريبة ( نصيب حقوق الملكية للشركة الأم) بنسبة 53% ليصل إلى 228.606 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 481.944 مليون جنيه بالنصف المقارن بعام 2020.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 27% لتصل إلى 954.597 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.314.288 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 511.514 مليون جنيه، مقابل 819.646 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.135 جنيه مقابل 0.288 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، انخفض صافي الربح بعد الضريبة إلى 233.707 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 473.853 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 18% لتصل إلى 890.535 مليون جنيه مقابل 1.090.521 مليار جنيه بالفترة المقارنة.