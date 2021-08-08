ارتفاعات قياسية لإشغالات الفنادق بالمدن الساحلية

محمد مصطفى _ كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن ارتفاع نسبة الإشغالات في مختلف المدن السياحية مسجلة أرقامًا قياسية فاقت التوقعات؛ وذلك بفضل الإجراءات الوقائية الصارمة التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال في القاهرة والإسكندرية والساحل وصلت إلى 70% من إجمالي نسبة 100% من حجم الغرف، و48% بالغردقة وجنوب سيناء، وذلك للمنشآت السياحية المرخصة.

زيادة حجم الغرف الفندقية بالساحل الشمالي بنحو 76%.. ليصل الإجمالي إلى 3000 آلاف غرفة

وذكرت شلبي في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج»، أن السياحة الأجنبية تستحوذ على نسبة الإشغالات في جنوب سيناء والبحر والأحمر، مع وجود نسبة إشغال مرتفعة من المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه يتم حاليًا العمل على زيادة الغرف الفندقية في الساحل الشمالي بنحو 1300 غرفة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3000 غرفة فندقية.

وتوقعت نائب وزير السياحة والآثار زيادة أعداد السياح الفترة المقبلة، خاصة الأجانب، وذلك مع عودة الرحلات السياحية الروسية بعد انقطاع دام 6 سنوات، موضحة أن مطار الغردقة الدولي سيستقبل غدًا الإثنين، أولى تلك الرحلات، وسيتبعها رحلات أخرى بشكل منتظم سواء للغردقة أو جنوب سيناء، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل الأرقام المتوقعة لحركة السياحة الروسية أو أعداد السياح الأجانب عمومًا.

الإجراءات الحكومية الصارمة لمواجهة كورونا.. ونظام التأشيرة الإلكترونية ساهما فى رواج الحركة السياحية

وأرجعت شلبي رواج السياحة وارتفاع نسب الإشغال الفندقية في مختلف البلاد إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي تطبقها الدولة وأجهزتها المعنية وعلى رأسها وزارات السياحة والصحة والسكان، فضلًا عن إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية، يوليو الماضي، قائلة إنه ساهم في رواج السياحة وارتفاع نسب الإشغالات، لا سيما أن المنظمة تمكن مواطني 74 دولة حول العالم من الحصول على تأشيرة دخول البلاد بشكل إلكتروني سلس، بقيمة 25 دولارًا للتأشيرة الواحدة.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار، أنه مع ارتفاع الإشغالات لم ترصد الوزارة أي شكاوى جوهرية للسائحين سواء المصريين أو الأجانب بالمناطق المختلفة، وأن الشكاوى في مجملها جاءت عادية ومألوفة ولا تثير القلق، وأن الوزارة لا تتهاون في أي شكوى، مناشدة من لديه شكوى التواصل مباشرة مع الخط الساخن 19654.

وأكدت أن الوزارة تتابع بحزم وعن كثب على مدار الساعة جميع التجهيزات والأوضاع خاصة الصحية بالمنشآت المختلفة، بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، لاستقبال السائحين لا سيما الروس في الساعات القادمة.

وكشفت نائب الوزير، أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن مبادرة جديدة لربط البحر الأحمر بوادي النيل، على أن تشمل الأجانب والمواطنين على حد سواء، موضحة أن المبادرة ستربط المدن الشاطئية برحلات طيران مع المدن الأثرية بوادي النيل، والعكس؛ وذلك في إطار خطة الوزارة دمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية بكل أنواعها أمام السائحين للتسهيل عليهم، وترويج جميع المقاصد شاطئية كانت أم أثرية.

تطوير شامل لمدينة سانت كارتين بما يتوافق مع خصوصيتها وبيئتها وطابعها العمراني المتميز

وأشارت شلبي، إلى أن هناك اهتمامًا رئاسيًّا بتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين والمجتمع المحلي فيها، وأنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإحداث تطوير شامل، وإنشاء عدد من الفنادق والأنشطة الجديدة بالمدينة، موضحة أن الفنادق المزمع إنشاؤها ستكون مواكبة لتراث المدينة وطابعها العمراني المتميز، وأن المباني الجديدة سيتم بناؤها على نفس النسق التراثي والحضاري، بما لا يؤثر في طبيعة الحياة والمجتمع بسانت كارتين.

ولفتت نائب وزير السياحة والآثار إلى أنه سيتم دمج خطط تطوير المجتمع المحلي بالمدينة مع مبادرة حياة كريمة، مشددة على أن المبادرة لا تشمل السياحة، ولكنها معنية بتطوير حياة المواطنين والمجتمعات المحلية بالمدن المختلفة بما فيها سانت كاترين.

وأوضحت شلبي أن وزارة السياحة تهدف لرفع وعي مواطني سانت كاترين بمفاهيم السياحة المختلفة وتنمية قدراتهم في هذا الشأن؛ حتى يكونوا مستعدين ومؤهلين لاستقبال السياحة الوافدة المتوقع حدوثها عقب علميات التطوير، بالشكل الأمثل.

وشددت على أنه عقب الانتهاء من عمليات التطوير، سيتم تعميم تلك التجربة بمختلف المدن السياحية بالبلاد، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ومشروعها “أفضل القرى السياحية”، والذي يهدف لتشجيع وتحديد القرى الملتزمة بتعزيز والحفاظ على تراثها الثقافي والتنمية المستدامة، والتي تحافظ فيها السياحة على الثقافات والتقاليد وتحتفل بالتنوع وتوفر الفرص وتحمي التنوع البيولوجي.

وذكرت نائب وزير السياحة، أن هيئة تنشيط السياحة تعمل على جذب مزيد من السياح للبلاد، وأن الهيئة عادت وشاركت في فعاليات عديدة خارج البلاد، بعد فترة توقف بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر شاركت مؤخرًا في فعاليات مختلفة في إسبانيا وأوكرانيا ودبي، ومن المقرر أن تشارك في فعاليات بورصة السياحة في إنجلترا، ومعرض أكسو دبي، أكتوبر المقبل.

وأكدت شلبي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتطوير المنشآت السياحة داخل القاهرة الكبرى، خاصة منطقة الأهرامات، قائلة إن عمليات التطوير تتمحور بشكل أساسي في توفير خدمات للسائح داخل المناطق السياحية والأثرية خاصة فيما يتعلق بالمأكولات والمشروبات والبازرات، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضى، وإتاحة حمامات عمومية لائقة.

في سياق متصل، أكد تامر نبيل، أمين عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وصاحب مجموعة فنادق كينج تون واسفنكس، ارتفاع نسبة الإشغالات في 90% من الفنادق إلى الحد الأقصى للنسبة المقررة من وزارة السياحة والبالغة 75% من القدرة الاستعابية للمنشأة.

جمعية مستثمري البحر الأحمر: 90% من الفنادق وصلت لنسبة الإشغالات القصوى المسموح بها.. وسائحو بيلاورسيا وأوكرانيا وبولندا الأعلى إشغالًا

وأوضح نبيل في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن نسبة الإشغال مرتفعة سواء للأجانب أو المصريين على حد سواء، مشيرًا إلى أن جنسيات بيلاورسيا وأوكرانيا وبولندا هي أكثر الجنسيات الأجنبية تواجدًا بمدن البحر الأحمر حاليًا، وكشف عن وجود نسبة حجوزات روسية مرتفعة للفترة القادمة، بعد رفع حظر السفر مع مصر.

وعن وجود شكاوى من مواطنين حول ضعف الخدمة خاصة جودة الطعام في هذا الموسم السياحي، أوضح أمين عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أنه لا صحة لذلك، وأن السبب الرئيسي لشكاوى المواطنين أن توقعاتهم دائمًا ما تكون مرتفعة ولا تتوافق مع حجم وقيمة المنشأة التي يقيمون بها، قائلًا: “مينفعش أنزل في فندق 3 نجوم وأقول الأكل مش حلو قوي، طبيعي كل فندق بيقدم خدمة وجودة حسب سعره”.

وتوقع نبيل استمرار ارتفاع نسبة الإشغالات خاصة مع بدء عودة السياحة الروسية، خاصة أنها تفضل مدينة الغردقة تحديدًا عن باقي المدن المصرية.

مصدر: مصر للطيران تطلب تيسيير رحلات مباشرة من مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى موسكو.. وإتاحة رحلات بين شواطئ البحر الأحمر والمواقع الأثرية في وادي النيل قريبًا

من جانبه، كشف مصدر مطلع بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن تقدم الشركة بطلب لتسيير رحلات مباشرة من مطاري الغردقة، وشرم الشيخ، إلى العاصمة الروسية موسكو، بواقع 3 رحلات أسبوعية لكل منهما، لافتًا إلى أن الطلب قيد الفحص من الجانب الروسي وسيتم العمل به بعد ورود الموافقات الرسمية.

كما أشار المصدر في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج» إلى أن الشركة تترقب مبادرة جديدة قيد البحث حاليًا لدى وزارتي السياحة والطيران، لتيسيير رحلات «ربط البحر بالوادي»، والتي ستشمل تشغيل رحلات من مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر وأسوان؛ لتعزيز السياحة الداخلية والتيسير على السياح.

وذكر المصدر أن الشركة تسير حاليًا متوسط من 5 إلى 7 رحلات من القاهرة – شرم الشيخ، والقاهرة – الغردقة، كما تسير من رحلتين إلى ثلاث من القاهرة – الأقصر، ومن القاهرة – أسوان، منوهًا إلى أن حركة الإقبال جيدة وتشهد رواجًا، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الحجوزات خاصة مع عودة السياحة الروسية، وانفتاح دول العالم والسماح للأشخاص بالسفر، في ظل توالي عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بدول العالم أجمع.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، غدًا الإثنين، وسط تشديدات أمنية وصحية كبيرة، أولى الرحلات السياحية الروسية بعد انقطاع دام 6 سنوات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر في 8 يوليو الماضي، قرارًا يقضي برفع حظر الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، واستئناف عودة حركة الطيران المباشر بين روسيا والمدن السياحية المصرية.

كما نص القرار على إلغاء القرار السابق بحظر الرحلات الجوية للطيران العارض «الشارتر» إلى المنتجعات المصرية وهو القرار الذي صدر عقب سقوط الطائرة الروسية بعد إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ أواخر عام 2015.