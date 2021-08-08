مال وأعمال

أسامة ربيع رئيسا وعضوا منتدبا لهيئة قناة السويس لمدة عام إضافي

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أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمد فترة خدمة أسامة ربيع في منصب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام.

ونص القرار الصادر في الجريدة الرسمية على أن ذلك يسري اعتبارا من يوم 12 أغسطس الجاري.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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