البورصة تصعد إلى 10738 نقطة بأحجام تداولات تتجاوز 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14%، وأغلق عند مستوى 10738 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.17%، وأغلق عند مستوى 57.9 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.91% و 1.43% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.763.005 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 61.108 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 108 شركة مقابل تراجع 61 بينما لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 28.777 مليون جنيه، منها 24.634 مليون جنيه للمؤسسات، و4.143 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.554 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 10.468 مليون جنيه، مقابل 6.913 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.331 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 40.813 مليون جنيه مقابل 8.481 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 91.59% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 1.64% والعرب على6.77% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 7.96% من تعاملات اليوم مقابل 92.03% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % بلتون المالية القابضة 2.23 2.39 11.68 أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 30.26 33.28 9.98 تنمية للاستثمار العقاري 3.75 4.12 9.87 العربية للصناعات الهندسية 4.03 4.42 9.68 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 59.64 6535 9.57

الأسهم الأكثر انخفاضا