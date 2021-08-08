سكاي أبوظبي تسعى لزيادة نصيب المصريين المغتربين بمبيعاتها لأكثر من 45%

بكر بهجت _ تعتزم شركة سكاي أبوظبي تكثيف عمليات التسويق لمشروعاتها بالخارج خلال الفترة المقبلة لرفع مبيعاتها للمصريين العاملين بالخارج لأكثر من 45% وذلك بمشروعها الذي تعمل عليها في العاصمة الإدارية الجديدة «ريزيدانس 8»، وفق مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تضع المصريين العاملين في الخارج على رأس أولوياتها.

وأضاف صلاح في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن هناك اهتمامًا كبيرًا من عملاء دول مجلس التعاون الخليجي بالسوق المصرية، وهو ما ظهر واضحًا في معدلات البيع والشراء خلال العامين الأخيرين، ونجاح عدة شركات في تسويق جزء كبير من مشروعاتها في الخارج، لافتًا إلى أن ذلك الطلب يتوزع على جميع الأنشطة الاستثمارية ويتصدرها النشاط السكني، وهو ما يتوافق مع مساعي الشركات لتنويع محافظها.

وشركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي أعلنت عن عزمها إقامة العديد من المشروعات ضمن خطتها التوسعية الإقليمية والدولية، وأعلنت الشركة في فبراير الماضي عن إطلاق أول مشروعاتها في السوق المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقبل شهرين دخلت الشركة في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى 300 فدان موزعة على منطقتي شرق القاهرة والساحل الشمالي، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة لجريدة «دوت الخليج»، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطة الاستثمارية التي وضعتها الشركة للعمل في السوق العقارية المصرية، والتي بدأتها بمشروع ريزيدنس 8 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتوزع المساحة المستهدفة تتوزع على قطعتين في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وقطعة في الساحل الشمالي، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات المرصودة لتلك المشروعات الجديدة تصل إلى نحو 11 مليار جنيه وسيتم إطلاقها خلال فترة العام ونصف المقبلة.

تنوع المنتجات عزز من خطط الترويج للمشروعات ورفع تنافسيتها

وأوضح صلاح أن الخطة التسويقية للشركة تعتمد على المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت، بالإضافة إلى الترويج للمشروع على الجاليات الأخرى، ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة لتصدير العقارات، لافتًا إلى أن المشروعات التي يجري إقامتها في مصر حاليًا باتت قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق.

وحددت شركة سكاي أبوظبي قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق العقارية المصرية بنحو 15 مليار جنيه خلال عامين، ضخت منها 4 مليارات جنيه في مشروع ريزيدنس 8 وستواصل تنفيذ الخطة، وحققت مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه من الشق السكني بمشروع “ريزيدنس 8”، وذلك بالمرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية للمشروع، كما بدأت الشركة في أعمال الحفر وتهيئة الأرض لبدء الإنشاءات ساهم في زيادة الثقة بينها وبين العملاء.

وبداية أبريل الماضي، وقعت شركة سكاي أبوظبي بروتوكول تعاون مع بنك أبو ظبي الأول بهدف توفير تسهيلات لتمويل الوحدات السكنية بطرق سداد مختلفة، والاستفادة من المشروعات العقارية التي ستقوم بتنفيذها الشركة في مصر.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بنهاية عام 2025، ويأتي الجدول الزمني للتنفيذ يأتي بالتوازي مع أعمال التسويق التي بدأت الشهر الماضي.