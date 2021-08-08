عبد العزيز نصير: المعهد المصرفي اجتمع مع 13-15 بنكا لشرح برنامج مبادرة إتاحة

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إسلام فضل _ قال عبد العزيز نصير، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إنه اجتمع مع 13 إلي 15 بنكًا لشرح برنامج مبادرة “إتاحة” الموجة لذوي الهمم، موضحًا أن المعهد ليس له علاقة بتعيين المتدربين داخل البنوك.
وأضاف نصير، خلال مؤتمر عقده المعهد للإعلان عن نتائج مبادرة “إتاحة”، اليوم الأحد، أن برنامج المبادرة تم توجيهه لكافة الكليات بالجامعات.
وأشار إلي أن أبرز التحديات التي واجهت المعهد بداية العمل في المبادرة هي التواصل والتحديات الفنية، موضحًا أن المعهد استعان خلال تنفيذ المبادرة بخبير لغة إشارة لعدد من المتدربين.
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