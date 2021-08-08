امتلاك للتطوير تعتمد على الشريك السعودي لتصدير 25% من ويستن بارك

بكر بهجت _ وضعت شركة امتلاك للتطوير العقاري خطة للتسويق الخارجي لنسبة تصل إلى 25% من مبيعات المشروعات التي تعمل عليها وفي مقدمتها مشروع WESTIN PARK الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق رمضان حسني رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على ذلك من خلال التعاون مع الشريك السعودي مجموعة باقطيان.

أضاف حسني في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن التوسع في التسويق بدول الخليج يأتي على رأس الأولويات التي وضعتها الشركة، عبر المشاركة في الفاعليات التي ستقام الفترة المقبلة، وبالاعتماد على محفظة عملاء الشركة، لافتًا إلى أن استغلال المشروعات العمرانية الكبيرة والطفرة العقارية التي تشهدها مصر في التسويق لها سياحيًّا واستثماريًّا بالخارج لا بد أن يتصدر اهتمامات الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن امتلاك العقارية دخلت في شراكة مع مجموعة باقطيان السعودية لإقامة عدة مشروعات بدأتها بمشروع «ويستن بارك»، ومن المخطط أن يتم إطلاق 3 مشروعات أخرى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركة فيما يتعلق بالشق الاستثماري، كما أنها تمثل بوابة للتسويق الخارجي لمشروعات الشركة.

400 مليون جنيه مبيعات مستهدفة وإطلاق 3 مشروعات الفترة المقبلة

ويصل إجمالي المبيعات المستهدفة من مشروع ويستن بارك إلى نحو 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه في الداون تاون على مساحة 7800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و10 أدوار مخصصة للأنشطة الإدارية والتجارية والطبية، ليتضمن 400 وحدة؛ بمساحات تبدأ من 45 مترًا مربعًا إلى 67 مترًا مربعًا.

وبدأت الشركة في أعمال التنفيذ على أرض الواقع، وسيتم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل خلال فترة وجيزة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بعد 4 سنوات، على أن تسلم الوحدات التجارية نصف تشطيب، والوحدات الإدارية والطبية تشطيبًا كاملًا.

وأوضح حسني أن الشركة تستهدف التوسع بمحفظة استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة وأنها اختارت البدء من العاصمة الإدارية الجديدة لما تتمتع به هذه المدينة من مقومات استثمارية هائلة بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بهذا المشروع الضخم وتوفير جميع الآليات لإنجاح هذا المشروع.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك العقارية، إلى أن المتطلبات الأساسية للعملاء في المشروعات العقارية، لا تختلف من عملاء الداخل والخارج إلا أن عنصر الثقة هو المحور الرئيسي الذي يرتكز عليه التعاون مع المشترين سواء الأجانب أو المصريين العاملين في الخارج، وهو ما يتطلب سابقة أعمال جيدة للشركة والتزامًا بالتسليم، ما يساعد في استقطاب عملاء جدد، ويمكن أن يكون ذلك من خلال العملاء الذين حصلوا على وحدات من الشركة في وقت سابق، أي إن الالتزام مع العملاء في المشروعات السابقة هو الذي يروج للمشروعات الجديدة.

وأعلنت شركة امتلاك مؤخرًا عن تعاقدها مع مكتب YBA للاستشارات الهندسية، ليتولى مهام الإشراف علي تنفيذ جميع التصميمات الهندسية والمعمارية لمشروع WESTIN PARK لتنفيذ إنشاءات المشروع وفق التصميمات الهندسية والمعمارية والمعايير المحلية والعالمية.

وأشار حسني إلى أن مدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، تساهم بصورة كبيرة في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق العقارية المصرية، وهو ما يعزز أيضًا من خطط جذب المشترين من الخارج، موضحًا أن الشركة تسعى للاستفادة من شريكها السعودي في زيادة الانتشار بالسوق الخليجية والترويج لمشروعات الشركة هناك.