المعهد المصرفي المصري: 313 متدرب يحصل علي مبادرة إتاحة لذوي الهمم

إسلام فضل _ قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن مبادرة “إتاحة” الموجهة إلي ذوي الهمم قاسم مشترك في كل ما يقوم به المعهد المصرفي والبنوك، مشيرًا إلي أنه تهدف إلى إتاحة فرص عمل داخل القطاع المصرفي لذوي الهمم وذلك من خلال الإعلان والتواصل مع البنوك لمعرفة كافة متطلباتهم

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده المعهد المصرفي المصري للإعلان عن نتائج “إتاحة”، أن حصل 313 من ذوي الهمم علي الدورة حتي الآن، لافتًا إلى أنه مازال يتواجد 121 من ذوي الهمم يتدرب علي المبادرة خلال الفترة الراهنة.

كما تشارك الخبرات المتقدمين من ذوي الهمم مع مسؤولي التوظيف في القطاع المصرفي وتم عقد جلسات استماع، وعقد دراسة معيارية، وعمل استبيان يجاوب عليه رؤساء الموارد البشرية في البنوك.

وأوضح أنه تم الإعلان بالمبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني، وتم إجراء التقييم وامتحان القبول على اللغة الإنجليزية والقدرات الذهنية وذلك عن طريق التعليم عن بعد “أون لاين”.

وأشار إلى أن برامج التدريب كالأتي؛ مهارات العمل مع الفريق، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارة حل المشكلة، وخدمة العملاء، وإدارة بيئة العمل.