الإمارات دبي الوطني يمول محطة لتحلية مياه الصرف الزراعي بملياري جنيه

إسلام فضل _ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، عن توفير الإحتياجات الائتمانية لتحالف من 4 شركات إنشائية لإقامة أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بمدينة الحمام بالساحل الشمالي بإجمالي ملياري جنيه.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الأحد، أن المشروع يتولى تنفيذه تحالف يضم كل من المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وشركة حسن علام و مجموعة ماتيتو لمعالجة المياه، ومن المقرر أن يتم الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية إقليم غرب الدلتا، بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً.

وتأتي بنك الإمارات دبي الوطني مصر في هذا المشروع الاستراتيجي بهدف تعزيز الخدمات المصرفية الموجهة للشركات الإنشائية، والتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه البنك باعتباره من أهم المصارف الإقليمية الداعمة لمشروعات البنية التحتية واستراتيجيات الحكومة لتوسيع الرقعة الزراعية وإقامة المجتمعات العمرانية بالصحراء الغربية.

كما سيشمل المشروع إقامة مجرى مائي بطول 120 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا إلى محطة معالجة المياه بمدينة الحمام. ليتم الاستفادة منها لزراعة 500 ألف فدان غرب الدلتا بالصحراء الغربية.

وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، إننا سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع كبرى الشركات الإنشائية لتنفيذ محطة كبري لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وأكد أننا نؤمن بدورنا كبنك إقليمي رائد في دعم خطط الدولة المصرية من خلال ضخ دعم مشاريع البنية التحتية وإقامة مجتمعات زراعية بالصحراءالغربية.

وأشار إلي أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التنمية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي .