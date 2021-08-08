المعهد المصرفي المصري يعلن عن نتائج مبادرة إتاحة الموجه لذوي الهمم

إسلام فضل _ أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن نتائج مبادرة “إتاحة” لتكون بمثابة همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي.

وقال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إنه استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل واجتياز مراحل التقيم، يتم إلحاق المتقدمين ببرنامج تدريبي بالمعهد المصرفي لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، وبعد الانتهاء من حضور البرنامج التدريبي، يتم جمع بيانات هؤلاء المتدربين وإتاحتها للقائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة وفقا لشروط التعيين المتبعة بكل بنك.

وأوضح نصير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، منذ إطلاق المبادرة في مايو 2021، تقدم للتسجيل 871 مرشح من ذوي الهمم، وتقدم للتقييم 434 مرشح وبعد اجتياز المرشحين لمراحل التقييم بنجاح، تم إلحاقهم ببرنامج تدريبي بالمعهد لتنمية مهاراتهم وحتى الآن.

وأضاف أن أكثر من 300 مرشح انتهي من جميع مراحل المبادرة، وتمت إتاحة بياناتهم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة وجاري أنتهاء باقي المرشحين من حضور البرنامج التدريبي تمهيدا لإدراج بياناتهم على منصة “إتاحة”.

وذكر أننا حريصون في المعهد على المساهمة في دعم وتطوير رأس المال البشري من ذوي الهمم والمساهمة في دمجهم بالقطاع المصرفي لتعزيز الشمول الاجتماعي والتنوع في بيئة العمل وبناء جسور الوصل بين الكوادر الشابة من ذوي الهمم والقطاع المصرفي

كما أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود المعهد المستمرة لدعم الشباب من خلال مبادراته المختلفة مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب، فضلا عن أنشطة المعهد في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي.

والجدير بالذكر، أن المعهد المصرفي المصري (EBI) أطلق في عام 2020 مبادرة “بصيرة” والتي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات البصرية في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في المراحل التعليمية المختلفة.