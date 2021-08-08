المجموعة المصرية العقارية تحقق أرباحا بقيمة 12.5 مليون جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت المجموعة المصرية العقارية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 38%، ليصل إلى 12.469 مليون جنيه، مقابل 9.064 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 14.798 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 12.453 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 11.185 مليون جنيه مقابل 6.761 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.03 جنيه مقابل 0.02 جنيه بالفترة المقارنة.