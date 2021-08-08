بدء تسليم 720 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر.. اليوم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 8/8/2021، وحتى يوم الأربعاء 8/9/2021، في تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 225 ، 226، اليوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 197، 198، 199، غداً الإثنين 9/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي، 172، 168، يوم الثلاثاء 10/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 5/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

أضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99، 100، يوم الأحد 15/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 208، 209، يوم الإثنين 16/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 17/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 6/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 102 ، 98، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 183، 184، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 7/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 188، 189، 200، يوم الأحد 29/8/2021.

ونوه أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 201، 202، 203، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 227، 204، 205، 206، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 8/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.