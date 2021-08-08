أحمد الطيبي: ذا لاند ديفلوبرز تبيع 50% من مشروع أرمونيا بالخارج

بكر بهجت _ كشف المهندس أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت بوابة لجذب عملاء من الخارج، وهو ما أصبح أمرًا واقعًا، لافتًا إلى أن 50% من المبيعات المتحققة في مشروعات العاصمة الإدارية كانت من خلال السوق الخارجية، وذلك بحسب الدراسات والإحصائيات التي قامت بها الشركة.

وأضاف في تصريحاته لجريدة “دوت الخليج” أن تلك النسبة تنطبق على المبيعات التي حققتها الشركة والتي يستحوذ المصريون العاملون في الخارج على الحصة الأكبر منها، من خلال مشروعها “أرمونيا” الذي تعمل عليه في العاصمة الإدارية باستثمارات قيمتها 4 مليارات جنيه.

وشدد على أن المبيعات بصورة عامة تأثرت بجائحة كورونا، وهو ما دفع الشركات لتغيير مستهدفاتها، بما يتواكب مع أوضاع السوق، لافتًا إلى أن الشركة وضعت مستهدفات بيعية بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري، وذلك من مشروعيها «أرمونيا» و«أرمونيا ووك»، لافتًا إلى أن قيمة المبيعات التي حققتها الشركة حتى الآن تمثل 70% من المستهدف.

وأوضح أن التركيز على دول الخليج أصبح محورًا أساسيًّا في الخطط التسويقية التي تضعها الشركات، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي ترتفع بها نسبة المصريين، مشيرًا إلى أن هناك تحركات مستمرة من الشركات لزيادة مبيعاتها للخارج بالإضافة إلى مساعيها لرفع تنافسيتها بالسوق الداخلية.

وفي مارس الماضي أطلقت شركة ذا لاند ديفلوبرز مرحلة جديدة في مشروع أرمونيا، وتشتمل على 200 وحدة بمساحات من 73 إلى 350 مترًا، بإجمالي استثمارات قيمتها 500 مليون جنيه، كما تخطط لإقامة مشروعات جديدة في كل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجيتها لتنويع محفظة المشروعات سواء في الأنشطة أو المناطق التي تعمل بها، بحسب تصريحات سابقة للطيبي لجريدة “دوت الخليج”، مشيرًا إلى أن الشركة حددت المناطق المستهدفة بخطتها التوسعية وستبدأ في تنفيذها بالمرحلة المقبلة.

وتمتلك مجموعة الطيبي التي تتبعها شركة ذا لاند ديفلوبرز محفظة أراضٍ متنوعة بين مشروعات في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بإجمالي 5 مشروعات، وكذلك مشروع في منطقة كينج مريوط تم إنهاؤه عام 2019، بالإضافة إلى مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع استثمارات المجموعة بين الأنشطة السياحية والفنادق العائمة والثابتة بالغردقة، إلى جانب عدة شركات صناعية وأخرى بالتشييد والاستثمار العقاري.

وأنجزت شركة ذا لاند أكثر من نحو 25% من الأعمال الإنشائية بمشروع أرمونيا، كما وقعت الشركة عقود مقاولات بقيمة 215 مليون جنيه لتنفيذ الأساسات والأعمال الإنشائية في المشروع السكني، وملحقه التجاري «أرمونيا ووك».

ويقام مشروع أرمونيا السكني على مساحة 41 فدانًا، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 1750 وحدة ويبلغ ارتفاع المباني بالمشروع 7 أدوار، وتنفذه شركة The Land Developers على مدار 4 سنوات.

الشركة حققت 70% من مستهدفاتها البيعية في العام الجاري

ولفت الطيبي، إلى أن الشركة انتهت من بيع المرحلة الأولى بالكامل و70% من الثانية، وأنه يتم تطويره على 6 مراحل ويجري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف الوصول بحجم الإنشاءات إلى 40% بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاءات المرحلة الثالثة بالمشروع ضمن خطة تكثيف معدلات التنفيذ للالتزام بالبرنامج الزمني الذي وضعته الشركة للمشروع، ومن المقرر الانتهاء من إجمالي أعمال التنفيذ خلال 2023.

وضخت الشركة نحو 60 مليون جنيه، في الإنشاءات، ومن المقرر أن يتم ضخ 155 مليون جنيه خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلنته مؤخرًا.

وأكد الطيبي أن الشركة تسير بصورة جيدة في الشقين البيعي والإنشائي بالمشروع وهو ما يدعمه التحركات المستمرة التي تقوم بها لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الساحة والتكيف معها، موضحًا أن الشركة اعتمدت على المعارض العقارية والعروض الجاذبة للوصول إلى أهدافها البيعية، وذلك في ظل الأزمة التي عانت منها مختلف الأسواق وليس مصر فقط والتي ترتبت على ظهور فيروس كورونا.

ولفت الطيبي إلى أن الشركة لديها ذراع مقاولات تمتلك محطة خرسانة تتولى التوريد لمشروعات الشركة ولعدة مشروعات أخرى، كما تعاقدت مع شركتي «ريدكون» و«ماسترز» للمقاولات لتنفيذ النسبة الأكبر من الإنشاءات، موضحًا أن «ذا لاند ديفلوبرز» حصلت على القرار الوزاري للمشروع في نوفمبر من عام 2019 ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه في سبتمبر 2022.