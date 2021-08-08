روسيا تسجل 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و787 حالة وفاة

– سجلت روسيا اليوم الأحد 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 2761 في موسكو‭‭‭ ‬‬‬وهو ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و447750 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 787 مريضا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 164881.