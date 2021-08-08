أبو قير للأسمدة ترصد 6 أسباب لنمو أرباحها 30.5% بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.47% ليصل إلى 3.516.007 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقابل 2.694.886 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد الإيراد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 12.15% ليصل إلى 8.839.412 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 7.887.735 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 3.906.839 مليار جنيه مقابل 2.884.341 مليار جنيه بالفترة المماثلة بالعام المالي المقارن.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 2.33 جنيه مقابل 1.79 جنيه بالفترة المقارنة.

ورصدت أبو قير للأسمدة 6 أسباب وراء نمو صافي الربح بعد الضريبة وتمثلوا في الآتي :

1- زيادة كميات الإنتاج والمبيعات.

2- استمرارية تشغيل المصانع والتي أدت إلى خفض تكلفة التشغيل.

3- تحسن أسعار التصدير خلال النصف الثاني من العام المالي 2020 / 2021.

4- التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة.

5- السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق افضل النتائج.

6- إدارة المحفظة المالية بشكل جيد رغم إنخفاض سعر التحويل للدولار مقابل الجنيه وكذلك إنخفاض سعر الفائدة على الإستثمارات النقدية.