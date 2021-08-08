طلعت مصطفى القابضة تحقق مبيعات بأكثر من 21 مليار جنيه النصف الأول و23% نموا بالأرباح المجمعة

رنا ممدوح _ حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات بأكثر من 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 375%.

وبلغ رصيد مبيعات فعلية مثبته حتى 30 يونيو الماضي 63.9 مليار جنيه مقابل 48.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيان المجموعة المرسل للبورصة اليوم.

وأوضحت المجموعة أن هذا يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح المجموعة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري، حوالي 5.49 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.33 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 27%.

وسجل صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 869 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 705 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 23%.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى صافي أرباح مستقلة ( دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من العام الجاري مبلغ 110 مليون جنيه مقارنة بحوالي 69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 60%.