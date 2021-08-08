محمد رشدي: 30% نسبة التعاقدات الخارجية لمشروعي مافن للتطوير بالسخنة والساحل

بكر بهجت _ اعتمدت شركة ماڤن للتطوير العقاري على السوق الأمريكية في استقطاب عملاء من الخارج لما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في تلك السوق وعملها من خلال الشركاء والمساهمين في الشركة على مشروعات بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بينسلفانيا الأمريكية، وفق محمد رشدي عضو مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة يبلغ حجم استثماراتها في مدينة فيلادلفيا نحو 60 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية.

أضاف رشدي في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة نجحت في جذب عملاء من الجالية المصرية بأمريكا، إلى جانب التركيز على التسويق بالسوق الخليجية لما تتمتع به دول مجلس التعاون من تركز نسبة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بها، لافتًا إلى أن نسبة المبيعات للخارج من إجمالي خطة الشركة تتجاوز 30%.

مليار جنيه مبيعات مستهدفة من المصريين في الخارج والأجانب العام الجاري

وتابع رشدي أن المبيعات التعاقدية التي تستهدف الشركة تحقيقها مع علماء بالخارج خلال العام الجاري، تقترب من نحو مليار جنيه، وذلك من إجمالي المبيعات المستهدفة البالغة نحو 3 مليارات جنيه بمشروعي الشركة اللذين تعمل عليهما في مصر، الأول هو باي ماونت في العين السخنة، والثاني كالي كوست بالساحل الشمالي.

وفي شهر يونيو الماضي أطلقت شركة ماڤن للتطوير العقاري ثاني مشروعاتها العقارية في مصر، بالساحل الشمالي، باسم «كالي كوست» Cali coast على مساحة مليون متر مربع، وباستثمارات قيمتها 15 مليار جنيه، وتخطط الشركة لتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، وتسعى لبيع المرحلة الأولى خلال العام الجاري.

ولفت رشدي إلى أن البيع للعملاء في الخارج يتوقف في المقام الأول على عنصر الثقة في الشركة والمشروع، ومدى التواصل بين الطرفين، وهو ما ركزت عليه شركة مافن من خلال تواجد مجلس إدارتها بقوة في السوق الأمريكية، والجولات التي تقوم بها في أسواق الخليج، ما أدى للوصول إلى معدلات جيدة في ذلك المحور.

تركيز كبير على الأسواق الدولية وإقامة مشروعات تتوافق مع هذه الشريحة

وتابع أن الشركة تعمل أيضًا على محور التسويق الإلكتروني وعرض مشروعاتها بالخارج عبر تطبيقات مختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما عزز من خططها الاستثمارية والبيعية، موضحًا أن الشركة تسعى لرفع معدلات البيع بالخارج بالتزامن مع استراتيجية الدولة لتصدير العقارات.

وتعتزم شركة مافن العقارية ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروع باي ماونت السياحي بالعين السخنة على 4 سنوات، والذي يقام على مساحة 76 فدانا، ويضم أجزاء تجارية وفندقية وطبية، متضمنة نحو 1756 وحدة سكنية وفندقية.

وأوضح رشدي أن تصميمات المشروعات ومدى ملاءمتها لمتطلبات العملاء تلعب دورًا كبيرًا في هذا الصدد، إذ يبحث العملاء دائمًا عن المشروعات التي تتناسب مع تطلعاتهم المعيشية، وهو ما عملت شركة ماڤن على تحقيقه من خلال إقامة مشروعات مستوحاة من نمط معيشة جاذب لتلك الشريحة من العملاء، وبما يمثل إضافة للسوق المصرية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستوعب ساحل كالي الواقع في رأس الحكمة أكثر من 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل فيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وشاليهات، بالإضافة إلى شقق ذاتية الخدمة، وتشغل المباني نحو 13% فقط من إجمالي مساحة المشروع.

ولفت رشدي إلى أن الشركة تسعى للتوسع بعدة مناطق في السوق المصرية، وذلك وفق الخطة الاستثمارية التي وضعتها، حيث اقتربت الشركة من إطلاق مشروع جديد خلال الفترة المقبلة سيكون بنشاط سكني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة به.