موبكو تحقق 655.5 مليون جنيه أرباح مستقلة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو ارتفاعا في صافي الأرباح المستقلة بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 655.494 مليون جنيه، مقابل 565.380 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر من العام الماضي.

وصعدت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة المصرية اليوم، بنسبة 25% لتصل إلى 1.465.848 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.173.113 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 861.432 مليون جنيه مقابل 666.009 مليون جنيه بالفترة المماثلة بالعام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 2.86 جنيه مقابل 2.47 جنيه بالنصف المقارن في العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها في النصف الأول نتيجة لزيادة سعر اليوريا خلال الفترة.