عاجل.. تجديد تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة المصرية 4 سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

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