أرباح أرامكو السعودية تتجاوز التوقعات وتقفز 287% في الربع الثاني إلى 95.5 مليار ريال

وكالات _ أعلنت شركة أرامكو السعودية، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 24.62 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 287%.

وبلغ صافي الدخل 95.47 مليار ريال سعودي (25.46 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2021، مقارنة مع 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2020.

كان هذا الأداء القوي مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

وبلغت الإيرادات 312.35 مليار ريال مقابل 123.23 مليار ريال إيرادات حققتها أرامكو خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 20.6 في المائة.

وارتفع الربح التشغيلي 17 في المائة إلى 151.8 مليار ريال مقابل 129.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2020.