الهند تسجل نحو 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 491 حالة وفاة

– أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالهند اليوم الأحد، تسجيل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 31.93 مليون حالة.

ووصل إجمالي الوفيات إلى 427862 بعد تسجيل 491 حالة وفاة.